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Dünya

Son dakika... Esed askerleri kaçtı! Muhalif gruplar Hama'da kontrolü ele geçirdi

Suriye'de Hama kent merkezi çevresinde, rejim güçleri ile dış mahallelere girmek isteyen rejim karşıtı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rejim karşıtı silahlı gruplar Hama kent merkezinin iç kesimlerine kadar girdi. Öte yandan Esed rejiminin Hama'da kontrolü kaybettiği bildirildi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Son dakika... Esed askerleri kaçtı! Muhalif gruplar Hama'da kontrolü ele geçirdi
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Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine varırken Suriye rejimi güçleriyle çatışmalar sürüyor.

REJİM KARŞITI GRUPLAR HAMA KENT MERKEZİNİ SURİYE REJİMİ GÜÇLERİNDEN ALDI

Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

Bu arada Suriye rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

REJİM KARŞITI GRUPLARIN KOMUTANI KONUŞTU

Rejim karşıtı grupların kurduğu "Operasyon Komitesi"nin Komutanı Hasan Abdülğani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafız Esed'in tanklarla girip yağmaladığı ve katliam yaptığı Hama'ya, bugün biz tanklarla girip halkımıza özgürlüğü getirdik." ifadelerini kullandı.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline ilerlemişti.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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