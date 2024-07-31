Hamas lideri Heniyye Tahran'da şehit edildi

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.



İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

#SONDAKİKA Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda öldürüldü. İşte Tahran'daki son durum... pic.twitter.com/vC04kDA0ey — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 31, 2024

Saldırıyı kınayan Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme." dedi.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürülmesine tepki gösteren Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Filistinli esnaflar, kepenek indirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Filistin halkına başsağlığı diledi.

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bulunduğu konutun havadan saldırıya uğradığı bildirildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun olağanüstü toplanacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, "Bir ömrünü Siyonist İsrail rejimi ile mücadeleye ve Kudüs'ü özgürleştirmeye adayan bu şehidin akan kanı boşa gitmeyecek" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da siyonist suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ülkesinin Tel Aviv'i savunmaya yardım edeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tahran'da uğradığı saldırı sonucunda şehit olan, haklı bir direnişin simgesi Hamas'ın lideri, Gazze halkının yiğit evladı İsmail Haniyye'ye Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onun mücadele dolu hayatı, mazlumların sesi olarak tarihe geçmiştir. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin başı sağ olsun. Rabbim, bizleri zulme karşı direnenlerden eylesin.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: (Heniyye'ye suikast) Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsmail Heniyye, insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

İsrail yönetiminin, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattığı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin, kabine üyelerinden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta dair değerlendirme yapmamalarını istediği belirtildi.

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.

İnsanlık dışı açıklamalara imza atan soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini memnuniyetle karşıladı.

Soykırımcıİsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, "Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?" yönündeki soruya, "Bu konuda yorum yapmıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İran devlet televizyonu: Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da öldürüldü.

- 3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.