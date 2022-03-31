Son dakika... İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 36. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

16:19 Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

15:40 Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacağını söyledi.

15:36 Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini istediğini söyledi.

15:16 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi'ne yerleştirdiği mayınlardan 10'unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini belirtti.

14:58 Avustralya Parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avustralya'yı ülkesini silahlandırmaya ve Bushmaster adlı zırhlı araçları göndermeye çağırdı.

14:44 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava saldırıları nedeniyle sirenlerin yeniden çalmasının ardından bölge halkı sığınaklara indi.



14:32 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rus liderin ateşkes için gerekli koşulların oluşmadığını kendisine söylediğini açıkladı.



14:30 Ukrayna'daki savaş başladıktan sonra Avrupa'da 150 Rus diplomat sınır dışı edildi.

14:24 İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, danışmanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki durum konusunda gerçeği söylemekten çekindiklerini ancak Rus liderin yaptığı yanlış değerlendirmelerinin sonucunun "kristal berraklığında" olduğunu söyledi.



Rus liderin "Ukrayna halkının direnişini yanlış değerlendirdiğinin açık olduğunu" kaydeden Fleming, "Eylemlerinin yol açacağı koalisyonun gücünü hafife aldı. Yaptırımların ekonomik sonuçlarını hafife aldı. Hızlı bir zafer elde edebileceğini zannedecek şekilde ordusunun yeteneklerini abarttı." ifadesini kullandı.

Silahları ve moralleri eksik olan Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiğini, kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve hatta kazara kendi uçaklarını düşürdüklerini dile getiren Fleming, "Putin'in danışmanlarının ona gerçeği söylemekten korktuklarına inansak da neler olup bittiği ve bu yanlış değerlendirmelerin boyutu rejim için kristal berraklığında olmalı." dedi.

Fleming, Ukrayna'daki masum insanlar ve giderek artan bir şekilde sıradan Ruslar tarafından ödenen maliyete rağmen Ukrayna savaşının Putin'in kişisel savaşı haline geldiğini söyledi. GCHQ Başkanı, Batılı müttefiklerin, Putin'i bilgi savaşında yenmek ve siber tehditlerle mücadele etmek için "çok gizli istihbaratları" kamuoyuna açıkladığını kaydetti.

14:22 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları azaltacağını duyduk ama Rus birlikleri çekilmiyor

14:15 Ukrayna askerleri, Zaporijya bölgesindeki 5 köyü Rus askerlerinden geri aldı

13:08 Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Blazej Pobozy, Ukraynalı mültecilerin barınma ve bakım masraflarının karşılanması için Avrupa Birliği'nden (AB) 2,2 milyar euro talep edildiğini açıkladı.



13:00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hollanda'dan, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulmasını ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılmasını talep etti.

12:52 Fransız merkezli Contrepoints dergisinde, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Fransa'nın arabuluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdığı değerlendirmesi yer aldı.

11:52 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depolarının vurulduğunu bildirdi.

11:51 Rus Gazprom, "dost olmayan" ülkelere doğalgaz sevkiyatını kesmek için seçenekleri gözden geçiriyor ve bunun olası sonuçlarını değerlendiriyor.



11:04 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, insani yardım sağlanması ve mahsur kalan sivillerin tahliyesi için ateşkes kararı alınan Mariupol'e 45 otobüs gönderildiğini açıkladı.

10:16 Ukrayna ordusu, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv'e bağlı Sloboda köyünde yoğun çatışmaların ardından Rus ordusunu bölgeden püskürttü. Köydeki T-72B3 Rus tankının da yandığı görüldü.

10:15 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildiği yönündeki iddialara işaret ederek, "Ama aynı zamanda Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz." dedi.

10:14 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini bildirdiklerini açıkladı.

10:08 Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde Rus füzesi ile hedef alınan valilik binasındaki can kaybı 16'ya yükseldi.

09:49 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 500 askerini, 135 uçağını, 131 helikopterini ve 614 tankını kaybettiği bildirildi.

09:07 Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılmasının ve kapsamının genişletilmesinin, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini savundu.

08:45 ABD Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle uygulanan yaptırımları hızlandırmaya hazırlanırken, ABD'li üst düzey bir yetkili Hindistan'ın Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ithalatında önemli miktarda artış görülmesi halinde Hindistan'ın "büyük bir riske" maruz kalabileceğini ifade etti.

07:30 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarda başarı elde edememesinin ardından birliklerini Ukrayna'nın doğusuna konuşlandırdığını ve Ukrayna ordusunun bu bölgede Moskova'nın başlatması beklenen yeni taarruza hazırlandığını söyledi.

02:38 Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.

01:57 Ukrayna ordusu, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdü. Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı. Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

01:56 Ukrayna'da yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken bazı araçların sürücüleri korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçti.

01:49 Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var" dedi.

00:47 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna'da yerinden edilmiş kişilere maddi yardım sağlanmaya başladığını açıkladı.

23:50 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20'sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiğini açıkladı.

23:40 Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu.

23:36 Rusya, Polonya'ya misilleme yaparak Moskova Büyükelçiliğinin banka hesaplarını dondurdu.

23:24 Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini ve Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı.

23:14 Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait insanız hava aracını füzeyle imha etti.

23:09 Ukrayna'da Rus ordusunun geçici kontrolü altındaki bölgelerde Rusya'nın para birimi olan rublenin tedavüle sokulmasıyla ilgili soruşturma açıldı.

23:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açacağını duyurdu.

Ukraynalıların Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle tehlikenin hala devam ettiğine dikkat çeken Mizinstsev, "Ayrıca 60'tan fazla gemi Ukrayna limanlarında rehin tutulmaya devam ediliyor. Kiev'in iç ve karasularda oluşturduğu bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikelerine karşı gemilerin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda, Ukrayna tarafı hala yabancı gemilerin toplanma alanına çıkışının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu teyit etmiyor ve bu sorunun çözümünde mümkün olan her türlü girişimlerden kaçınıyor" dedi.