Son dakika... Kiev'de yeniden patlama ve siren sesleri yükseliyor! Ukrayna: Rus helikopteri ve savaş uçağı düşürüldü

25 Şubat 2022 Cuma 07:18 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 03:00

Başkent Kiev'e yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan Antonov Havaalanı 2 gündür Rus ve Ukrayna birliklerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Rusya'nın Kiev'e daha fazla asker ve askeri teçhizat getirmesi için hayati öneme sahip olarak gördüğü havaalanı bir kez daha Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.

Ukrayna hükümeti havaalanını geri aldıklarını ve Rus özel harekat birliklerini geri püskürttüklerini duyurdu.

İki ordunun başkentin savunması için hayati önem taşıyan Kiev yakınlarındaki havaalanındaki çatışmasının ortasında kalan ekip bir süre sonra bölgeden uzaklaşmayı başardı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

02:56 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

02:09 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.

01:51 Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.

01:35 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Melitopol kentinde kontrolünü sağladığını duyurdu.



01:29 Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

01:14 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

00:56 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna'nın güney doğusundaki Melitopol şehrine hiçbir dirençle karşılaşmadan girdiğini duyurdu.

00:44 Kanada Başbakanı Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladı. Belarus'a ve liderlerine ek yaptırımlar uygulanacağını da ekledi.

00:15 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

00:12 İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.

00:08 Bulgaristan hava sahasını Rus havayollarına kapattı.

00:05 Rusya Dışişleri, "ABD ile ilişkilerimiz geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıyor" açıklaması yaptı.

23:55 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kiev'in düşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

23:54 Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

23:42 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor.

23:35 ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi.

23:13 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söyledi.

22:40 Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Rus askerlerinin başkente çok yakın olduğunu ve kent için zor bir gece olacağını söyledi.



22:30 İngiltere, Putin'in mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

22:13 Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Rus ordusunun Kiev'deki termik santrali imha ettiğini duyurdu.

22:05 Klitschko, elektrik santrali yakınlarında beş patlama olduğunu açıkladı.

22:00 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Rusya'nın örgüte katılım sürecini durdurduklarını duyurdu.

21:05 AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Putin ile Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

21:00 Biden, Ukrayna Zelenskiy ile görüşerek savaş karşıtı koalisyon kurulmasına ilişkin konuşulduğu belirtildi.

20:05 Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 211 askeri hedefin yok edildiğini açıkladı.

19:35 Ukrayna işgalinden ötürü Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması yasaklandı.

19:22 Ukrayna Sağlık Bakanı, Rusya'nın 2 kentte ambulanslara ateş açtığını açıkladı.



18:40 Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı.