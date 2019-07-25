Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı

Son dakika... Putin, Rusya'yı vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını genişletti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'yı vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını genişletti.
- AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.
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