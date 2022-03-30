Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 35. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

15:54 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Rusya ile İran'a yaptırımlarına rağmen Moskova ve Tahran'ın bütün alanlarda iş birliğini güçlendireceğini bildirdi.

15:47 Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden oluşan askeri konvoyu insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla kırsal alanda pusuya düşürdü.

15:45 Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov: Duygulara yer olmamalı. Profesyoneller müzakere ediyor. Onlara güvenmemiz gerekiyor.

15:24 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia Rusya ile görüşmeler gerçekleştirmek için İstanbul'a gelen Ukrayna heyetinin "askeri-teknik" işbirliğini görüşmek üzere bugün Türk yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.



15:19 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bazı bölgelerden uzaklaştırılması üzerine halkın başkente geri dönmeye başladığını belirtti. Arestovich, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Buça ve Irpin bölgelerinde Rus askerlerinin püskürtülmeye başlandığını, Rus ordusunun 50 kilometre daha uzaklaştırılmaları halinde bölgede tansiyonun ciddi manada düşeceğini belirtti. Rusların başkent Kiev'i tamamen terk etmediğini, sadece başkentin kuzey ve batı bölgelerinde tansiyonun düşmeye başladığını ifade eden Arestovich, "Kiev bölgesine bağlı şehirlerde çatışmalar sürüyor. Hem onlardan hem de bizden kayıplar veriliyor. O bölgelerde askeri başarı sağlandı diyemeyiz. Söylendiği gibi yüzde 70 oranında başarılı olduğumuz gerçek dışı. Nisan sonuna doğru eğer düşman birliklerini bölgeden 50 kilometre uzaklaştırabilirsek evlerinden ayrılanlar geri dönebilir. Ayrıca Kiev'e geri dönüşler de başladı." ifadelerini kullandı.

15:15 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ateşkes sağlansa bile kaldırılmayacağını bildirdi.

15:13 Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle Ukrayna limanlarının kapanmasıyla, Ukrayna tarımsal ürün ihracatını Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence limanı üzerinden yapmak için Romanya ile görüşüyor.

14:44 Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, Ukrayna'nın Fransa'dan 15 yıl vadeli 300 milyon euroluk kredi almak için anlaşma imzaladığını açıkladı.



14:27 Polonya, Rusya'dan tüm petrol ithalatını 2022'nin sonuna kadar sona erdirmek için atacağı adımları duyurdu.

14:13 Rusya, Ukrayna'nın elindeki S-300'leri imha etti



14:12 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinden bazı olumlu sonuçlar çıktığını belirterek "Ukrayna'nın en azından tekliflerini somut olarak formüle etmesi ve kağıda dökmeye başlaması olumlu. Şimdiye kadar bunu başaramadık. Bu olumlu bir unsur." dedi.

13:25 Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımlara en fazla muhalefetin Almanya'dan geldiğini söyledi.

13:24 Rusya, doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılmasını derhal talep etmeyeceğini açıklayarak, kademeli değişim sözü verdi.

13:15 Kremlin: Kırım'ın aidiyeti tartışma konusu değil, Ukrayna'yla görüşmelerde ele alınmayacak.

12:37 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephaneleri İskender balistik füze sistemiyle vurduğunu duyurdu. Rus ordusunun bir günde 64 askeri nesneyi yok ettiğini belirten Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesindeki Bereznigovatoe yerleşim biriminde Ukrayna özel operasyon kuvvetlerinin karargahı dahil 4 komuta merkezinin yok edildiğini bildirdi.

Belirli hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını da aktaran Konaşenkov, "Hmelnitski ve Starokonstantinov bölgelerinde bulunan, Donbas'taki askeri zırhlı araçlara yakıt sağlayan büyük yakıt depoları havadan yüksek hassasiyetli roketlerle yok edildi." dedi.

12:19 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyaretinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşerek, Ukrayna'daki askeri operasyonlar hakkında mevkidaşına bilgi verdi.

12:18 Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Rusya ve Ukrayna'yı diyalog ve müzakerelere bağlı kalmaya, siyasi bir çözüm üzerinde uzlaşmaya ve barışı yeniden sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

11:56 Ukrayna'nın Rivne şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda çıkan yangın 3 gündür devam ediyor.



11:51 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4 milyona ulaştığını duyurdu.



11:08 Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Bucha bölgesini füzeyle hedef aldı.



11:00 Rusya'nın Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

10:44 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin faaliyet göstermeyen Çernobil nükleer enerji tesisinde mühimmat patlaması riski olduğunu ve tesisi işgal eden Rus güçlerinin hemen geri çekilmeleri gerektiğini belirttiğini açıkladı.

10:36 Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan Chernihiv kentinin valisi, Moskova'nın kentteki askeri operasyonlarını azaltacağı yönünde verdiği söze rağmen Rus güçlerinin Chernihiv'e yönelik saldırılarında azalma görülmediğini söyledi.

10:20 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısında yer alan Jitomir şehrinin Belediye Başkanı Sergiy Ivanovych Sukhomlyn, "Rusya, Ukrayna ordusuyla değil tüm Ukrayna'yla savaştığını anladı" dedi.

10:17 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 300 askerini, 131 uçağını, 131 helikopterini ve 605 tankını kaybettiği bildirildi.



09:50 Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde dün Rus füzesinin hedefi olan valilik binasında can kaybı 12'ye, yaralı sayısı ise 33'e yükseldi.

09:38 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

09:04 İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rus birliklerinin ikmal yapmak ve baştan organize olmak için kendi ülkelerine ve komşu ülke Belarus'a dönmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Açıklamada, "Bu faaliyet hali hazırda lojistik sorunlar ile karşı karşıya olan Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırıyor ve Rusya'nın Ukrayna içinde ileri mevzide bulunan birlikleri teşkilatlandırmakta ne kadar zorlandığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı. Savunma Bakanlığı, Rusya'nın karada kısıtlanan hareketlerini topçu ve füze saldırıları ile telafi etmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu da ekledi.

08:43 Ukrayna'nın Luhansk bölgesi valisi Serhiy Gaidai, ülkenin doğusundaki Lysychansk kentinde bulunan yerleşim alanlarının bu sabah ağır topçu ateşiyle vurulduğunu söyledi.

07:18 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.

06:55 ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

06:47 Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Asus firması olarak Rusya'ya ürün tedarikini durdurduklarını açıkladı.

05:54 Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Moskova, mayınları Ukrayna'nın bıraktığını iddia etmişti.

Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı.

04:21 Ukrayna'nın İzyum kenti Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik, İzyum kentinin kuşatıldığını belirterek, bazı milletvekillerinin Ruslarla işbirliği yaptığı için kente 14 Mart tarihinden bu yana insani yardımların ulaşmadığını duyurdu.

04:17 Rusya, Ukrayna'nın Harkov ve Sumi kentlerine Rus ordusunun ağır zırhlı araçları eşliğinde 20 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

03:33 Rusya Savunma Bakanlığı'nın, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklamasına rağmen Rus ordusu, bu gece Kiev'e bağlı bazı kentler dahil birçok Ukrayna kentine saldırılar düzenledi.

02:25 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'yı dünya pazarı için gıda taşıyan yaklaşık 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engellemekle suçladı.

02:14 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti. Ukrayna Ordu yetkilisi Vladislav Nazarov ise, halkı plajlardan uzak durmaları yönünde uyardı.

02:00 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rus ordusuna ait büyük bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 Rus askeri yaralandı.

01:34 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti.

01:30 Yılan adasını kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına rest çekerek kabul etmeyen Ukrayna askeri Roman Gribov'a memleketi Çerkasi'de, Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

01:17 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, insani koridorların açılması talebini Rus tarafına ilettiklerini bildirdi.

00:25 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında barışın ve istikrarın tesisi için gayret göstermekten vazgeçmeyecektir" dedi.

23:55 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu kaydetti.

23:30 Polonya hükümeti, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı aldı. Yasak konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) karar almasını daha fazla bekleyemeyeceğini kaydeden hükümetin güvenlik gerekçesiyle böyle bir karar aldığı bildirildi.

23:10 Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit, ABD, Fransa, İngiltere, İtalyan ve Almanya liderlerinin görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, liderlerin Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkesi kabul etmeye çağırdığını aktardı.

23:06 Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Rusya'nın Kiev ve Çernigiv'deki askeri eylemlerini azaltma kararına temkinli yaklaştıklarını ve süreci izleyeceklerini belirterek "Kiev ve çevresindeki askerlerin harekete geçirilmesinin bir geri çekilme değil kuvvetlerin kaydırılması olduğuna inanıyoruz." yorumunu yaptı.

23:00 İspanya'nın başkenti Madrid'de Belediye Meclisi, 2006'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilen şehrin altın anahtarının geri alınmasını onayladı.