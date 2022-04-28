Son dakika... Rusya: Son önerimize Ukrayna'dan henüz bir cevap gelmedi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 64. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:19 AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi

14:40 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedarikinin kıtanın güvenliğini tehdit edeceğini söyledi.



14:26 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya yaptığı seyahatle ilgili olarak basına açıklamalarda bulundu. Guterres, Borodyanka kentinden basına yaptığı açıklamada "O yıkılan binaları gördüğümde, ne hissettiğimi söylemeliyim. Ailemi şimdi yıkılmış ve siyah olan evlerden birinde hayal ettim. Torunlarımın panik içinde kaçtığını, ailemin bir kısmının sonunda öldüğünü gördüm. Yani, savaş 21. Yüzyıl'da bir saçmalık" ifadelerini kullandı.

13:56 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın muhtemel bir barış anlaşması için yaptığı son öneriye Ukrayna'dan henüz bir cevap gelmediğini açıkladı. Zaharova, "Basın açıklaması yapmaya hazırlandığımız sırada bu sabah itibarıyla, Rus tarafı henüz bir cevap almadı" dedi.

13:38 Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'ya ağır silah göndermek için sunulan önerge, iktidardaki Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon ortaklarının yanı sıra Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) destekleriyle onaylandı.

13:31 Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Rusya'nın 8 Japon diplomatı sınır dışı etme kararını diplomatik olarak protesto ettiklerini belirterek, ikili ilişkilerin bozulmasından tamamen Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi. Matsuno, Moskova'nın eylemini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

13:13 Rusya: Herson bölgesinde ruble kullanılmaya başlanacak



12:53 Rusya: Ukrayna'da Su-24 savaş uçağını düşürdük

12:20 Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Batı, açıkça Kiev'i Rusya'ya saldırmaya çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

11:06 Polonya Jagiellonian Enstitüsü Enerji Analisti Wojciech Jakobik, Polonya'nın alternatif enerji kaynaklarına sahip olması nedeniyle Rus doğal gazını tamamen bırakmaya hazır olduğunu bildirdi.

11:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 800 asker, 187 uçak, 155 helikopter ve 970 tank kaybettiğini bildirdi.

10:20 Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

09:50 Ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesindeki maddi kaybın 600 milyar dolara ulaştığını belirtti. Zelenski, "Ukrayna'nın bu savaştan kaynaklanan kayıpları tahmini olarak 600 milyar dolara ulaşıyor. 32 milyon metrekareden fazla yaşam alanı, 1500'den fazla eğitim tesisi ve 350'den fazla sağlık tesisi yıkıldı veya hasar gördü. Ekonomik varlıklar büyük kayıplara uğradı. Yüzlerce işletme yok edildi. Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol ve yaklaşık 300 köprü yıkıldı veya hasar gördü. Ve bu sadece istatistik değil. Bu Mariupol, bu Volnovakha, bu Okhtyrka, bu Çernihiv, bu Borodyanka ve düzinelerce şehir, kasaba ve köyümüz" dedi.

04:00 Ukrayna'nın Herson kent merkezinde art arda patlamaların meydana geldiği bildirildi.

03:32 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus saldırılarıyla karşı karşıya olan Ukrayna'nın egemenliğini savunması konusunda küresel birlik oluşturmanın önemini vurgulayarak, "Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız" dedi.

01:06 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya sağlayacakları 90 obüs sisteminin yarısından fazlasının bu ülkeye ulaştığını, bu sistemlerle ilgili ilk grup Ukrayna askerlerinin eğitimlerinin tamamlandığını açıkladı.

01:00 ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rus siber aktörlerin askeri harekatla uyum içinde Ukrayna'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

00:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarına yönelik tebligatlara yanıt vermediğini söyledi.

00:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato'daki bütçe oturumunda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Blinken, Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınıp alınmaması konusunda ilgili teknik birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi. Blinken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Buna bakıyoruz, hukukçularımız bu tür bir işlemin ilgili yasaya uygunluğundan emin olmak üzere konuyu değerlendiriyor. Ancak bana göre Rusların Ukrayna'yı terörize ettiğine şüphe yok." şeklinde yanıt verdi.

00:32 İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'nın bugün "Avrupa'nın ortasında bir mezbaha" haline geldiğini söyledi.

00:00 Kanada Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak nitelendiren bir kararı kabul etti.

23:55 Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Ukrayna'nın Donbas kesimini ilhak etmeye teşebbüs eden 203 ayrılıkçıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

23:30 Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili Ukraynalı üst düzey yetkililerin amacının Gürcistan ile Moldova'da yeni cephelerin açılması olduğunu iddia etti.