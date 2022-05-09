Son dakika... Rusya: Ukrayna ile barış görüşmeleri sona ermedi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 75. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA'DAN 'UKRAYNA İLE MÜZAKERE' AÇIKLAMASI

Rus müzakereci Vladimir Medinsky Ukrayna ile barış görüşmelerinin sona ermediğini, görüşmelerin yüz yüze olmasa da uzaktan devam ettiğini söyledi.

Konu hakkında bilgi Interfax haber ajansında yer aldı.

Moskova Kiev'i görüşmeleri yavaşlatmaya çalışmakla suçlamış ve Rus birliklerin işlediği iddia edilen suçları görüşmeleri baltalamak için kullandığını iddia etmişti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...



14:10 Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

14:06 Yunanistan'ın Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı muharebe aracı gönderebileceği ileri sürüldü.

14:00 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 27 üyeli birliğe katılım için ilk adım sayılan "ankete" Ukrayna'nın verdiği cevaplarla ilgili görüşünü haziranda sunmayı hedefliyor.

13:31 Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun enflasyon ve tedarik zincirindeki etkilerine ilişkin endişelerle Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

13:30 İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresi ve Rus generalleri, "geçen yüzyılın totaliter rejimlerinin hatalarını tekrarlayarak 70 yıl önceki faşizm ve zorbalığın aynası olmakla" suçladı.

12:54 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs ile ilgili, "Bugün Nazizm'e karşı Zafer Bayramı'nı kutluyoruz ve kimsenin zaferimizi ilhak etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

12:00 Rus müzakereci Vladimir Medinsky Ukrayna ile barış görüşmelerinin sona ermediğini, görüşmelerin yüz yüze olmasa da uzaktan devam ettiğini söyledi.

11:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan Luhansk'taki okula saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Guterres, "Bu saldırı, diğer birçok çatışmada olduğu gibi bu savaşta da en ağır bedeli ödeyenlerin siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" dedi.



11:30 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 25 bin 650 asker, 199 uçak, 158 helikopter ve 1145 tankını kaybettiğini bildirdi.

10:00 Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, AB tarafından dondurulan Rusya'ya ait döviz rezervlerinin Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde ülkenin yeniden inşa edilmesi için kullanılabileceğini ifade etti.

06:00 Almanya'nın Köln kentinde bir araya gelen aralarında Rusların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek "savaşa hayır" dedi. Mavi-Sarı Haç (Blau-Gelbes Kreuz) Derneği tarafından, 8 Mayıs 1945'te sona eren 2. Dünya Savaşı'nın bitişini anmak için Deutz Tersanesinde düzenlenen mitingde, ellerinde Ukrayna bayrakları olan protestocular, Rusya ve lideri Vladimir Putin aleyhine sloganlar yazılı dövizler taşıdı.

05:00 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da "iğrenç savaş suçları" işlendiğini ve bunlardan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu söyledi.

04:30 ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus saldırılarından sivillerin korunması için çok namlulu roketatarlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

02:30 Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bir okula Rusya tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıyı kınayarak, barbarca saldırıları nedeniyle Rusya yönetimine hesap sorulacağını bildirdi.

02:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentine girişi, askeri yöntemlerle sağlamanın bugün için imkansız olduğunu söyledi.

01:00 G7 ülkeleri, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi kutlamalarının yıl dönümünde çevrim içi olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştükleri zirveye ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı'ndan 77 yıl sonra Ukrayna'nın egemenliğini hiçe sayarak işgali seçtiği" ifadesi kullanıldı.

00:50 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşını kazanamayacağını, Ukrayna'nın hayatta kalacağını söyledi.