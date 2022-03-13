Son dakika... Rusya'dan Herson'da referandum planı! Ukrayna'dan tepki geldi

13 Mart 2022 Pazar 07:34 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 07:47

Rusya Putin'in talimatıyla başlatılan Ukrayna'ya askeri harekat, 18'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri Kiev'e yavaş yavaş ilerlerken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.



İşte dakika dakika yaşananlar...

05:21 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

03:21 Rusya hükümeti, dün Rus askerleri tarafından gözaltına alınan eski Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor'un yerine vekaleten Rusya yanlısı Galina Danilçenko, Melitopol'ün yeni belediye başkanı olarak atandı.



02:58 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin Herson bölgesinde "sahte cumhuriyetler" yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını belirtti.

01:16 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemez olduğunu söyledi.

00:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerde açılan insani koridorlardan cumartesi günü 13 bine yakın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

