25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7207
  • 6,4407
  • 257.725
  • 98799.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Son dakika... Rusya'dan S-400 teslimatıyla ilk açıklama

Rusya, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını açıkladı.
 
Rus Sputnik’in haberine göre FSVTS yetkilileri "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

9 hakim ve savcıya FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırma

9 hakim ve savcıya FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırma

Rusya'dan S-400 teslimatıyla ilk açıklama

Rusya'dan S-400 teslimatıyla ilk açıklama

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayında flaş gelişme

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayında flaş gelişme

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Detaylar belli oldu: Üç parti şeklinde teslim edilecek

Detaylar belli oldu: Üç parti şeklinde teslim edilecek

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor

S-400'ler böyle getirildi

S-400'ler böyle getirildi

Hafter gözünü oraya dikti

Hafter gözünü oraya dikti
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA