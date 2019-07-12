Son dakika... Rusya'dan S-400 teslimatıyla ilk açıklama
Rusya, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını duyurdu.
Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını açıkladı.
Rus Sputnik’in haberine göre FSVTS yetkilileri "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir" denildi.
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