Son dakika... Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanına saldırı
Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanına İHA ile saldırdıklarını duyurdu.
Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanına İHA ile saldırdıklarını duyurdu.
Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanına İHA ile saldırdıklarını duyurdu.
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