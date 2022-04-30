Son dakika... Ukrayna kimliğini açıklayıp doğruladı: ''Kiev'in Hayaleti'' öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 66. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:00 Rus ordusunun 24 Şubat-30 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Rus ordusu toplamda 23 bin 200 asker kaybetti ve 190 uçak, 155 helikopter, 1008 tank, 2 bin 445 zırhlı araç, 436 top, 151 roketatar sistemi ve 77 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1701 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 232 insansız hava aracını da yitirdi.

11:30 Ukrayna'da direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen "Kiev'in Hayaleti" lakaplı savaş pilotunun öldüğü açıklandı. İngiliz The Times'a konuşan Ukraynalı kaynaklar; savaş pilotunun kimliğini açıklarken, ölümünü de doğruladı. 29 yaşındaki binbaşı Stepan Tarabalka'nın, 13 Mart'ta Rus uçaklarıyla girdiği it dalaşı sırasında MiG-29 jetinin vurulması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca, Ukraynalı kaynaklar; pilotun kask ve gözlüklerinin Londra'da yakın zamanda yapılacak bir müzayedeyle satışa çıkartılacağını kaydetti.

09:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinden tahliye edilen siviller, Ukrayna'nın Odessa kentine ulaştı.

08:15 Japonya, Rusya'nın Ukrayna'yı açtığı savaşı kınayan Birleşmiş Milletler (BM) tasarısına çekimser kalan Kazakistan'a, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etme çağrısı yaptı.

07:00 Polonyalı gazetecilere röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirtti. Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi. İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenski, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu. Zelenski, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı. Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenski, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

06:00 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya'da eğitim vermeye başladığını duyurdu.

05:00 Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açmayı planladıklarını duyurdu.

04:00 Ukrayna'da paralı asker olarak Rusya'ya karşı savaşan eski bir ABD deniz piyadesinin öldürüldüğü bildirildi.

03:00 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Donbas operasyonunda da planladıkları takvimin gerisinde kaldığını söyledi.

00:00 Norveç hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından ötürü Rus gemilerine limanlarını kapatma kararı aldı.