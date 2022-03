Son dakika... Ukrayna'dan sürpriz açıklama: Moskova geçmişe kıyasla daha yapıcı bir tutum takınıyor

14 Mart 2022 Pazartesi 07:16 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:56

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 19'uncu gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

PUTİN YARDIM İSTEDİ

Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya, Çin'den askeri ve ekonomik yardım istedi. Financial Times'a göre Moskova Çin'den Ukrayna'da kullanmak için askeri malzeme talep etti.

Moskova'dan itiraf

Rus Maliye Bakanı, yaptırımların Moskova'nın yabancı bankalarda 300 milyar dolar değerinde altın ve dolara erişmesini engellediğini itiraf etti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

15:51 Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün müzakerelerin 4'üncü turu için online olarak bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek "İletişim sağlanıyor ama çok zor. Anlaşmazlık siyasi sistemlerin çok farklı olmasından kaynaklanıyor." dedi.

15:45 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki savaşın sona erme tarihine ilişkin bilgi veremeyeceğini belirterek "Tüm planlar, daha önce onaylanmış sürede tamamlanacak." dedi.

15:32 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki durum ile ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.

15:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Zalkaliani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ve gelecek dönemdeki ziyaret takvimiyle ikili ilişkiler ele alındı.

15:24 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'ya karşı yaptırımların dördüncü turunda küresel limanların Rus gemilerine kapatılmasını talep ettiklerini açıkladı. Kuleba, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi ve Rusya'da faaliyetlerini sürdüren uluslararası şirketlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

15:10 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.



15:02 Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine izin verildi.

14:50 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.



14:47 Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusunda Çin'den askeri destek istemediğini söyledi.



14:24 İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın bir rotası olmayacağını söyledi.

13:43 Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya'ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı.

13:10 Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri bu sabah devam ederken, üst düzey Ukraynalı yetkililer müzakerelerin gidişatına dair iyimser açıklamalar yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, BBC'ye yaptığı açıklamada Moskova'nın geçmişe kıyasla daha yapıcı bir tutum takındığını söyledi. Zhovkva "Bize ültimatomlar ve kırmızı çizgiler verip, Ukrayna'nın teslim olmasını istemek yerine, yapıcı müzakerelere başlamış gibi görünüyorlar" dedi.



12:48 Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov ve Donetsk'teki sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor.



12:46 Rusya, Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarını vurdu.



12:30 Ukrayna başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Rus işgalinin başladığı günden bu yana 90 çocuk hayatını kaybetti.

12:20 Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, bugün gerçekleşecek dördüncü tur müzakereler öncesi Kiev yönetiminin pozisyonunun değişmediğini söyledi: Rusya ile müzakerelerde barış, ateşkes, askerlerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantileri ele alınacak. Müzakereler zorlu geçiyor.

12:15 Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turu çevrim içi başladı.

12:07 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4. turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini bildirdi.

11:56 Kazakistan'ın, Ukrayna'ya 28,2 ton tıbbi malzemeden oluşan insani yardımın ilk kısmını gönderildiği bildirildi.

11:55 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybettiği bildirildi.

10:50 Ukrayna Cumhurbaşkanlık Danışmanı savaşın başından beri Mariupol'de 2 bin 500 kent sakininin hayatını kaybettiğini açıkladı.



10:40 Ukrayna Başbakan Yardımcısı bugün 10 insani koridor açılacağını bildirdi.

10:30 Rusya Savunma Bakanlığı, savaş boyunca Ukrayna ordusuna ait 3 bin 920 hedefin yok edildiğini açıkladı.

10:16 Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, "Rusya'nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir." dedi.

09:35 Rus ordusu Kiev'de Antonov uçak fabrikasını vurdu.

09:10 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından yerel saatle 05.09'da gerçekleştirilen hava saldırısında başkent Kiev'deki Obolonskiy semtinde 9 katlı apartmanın vurulduğunu ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı.



07:50 ABD, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan vatandaşlarının acil şekilde kentten ayrılmalarını isteyen bir uyarı yayımladı. Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan uyarıda, Amerikalıların kara yoluyla şehirden çıkmaları istendi ve sınır kapılarının açık olduğu hatırlatıldı.

07:45 İngiltere, Ukrayna'ya 500 jeneratör daha göndermeye hazırlanıyor. Başbakan Boris Johnson, söz konusu enerji üreticilerin sığınaklar ve hastanelerde kullanılacağı bilgisini verdi.

07:30 Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya Çin'den askeri ve ekonomik yardım istedi. Financial Times'a göre Moskova Çin'den Ukrayna'da kullanmak için askeri malzeme talep etti.

07:20 İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı Karadeniz kıyısından abluka altına aldığını açıkladı. Böylece ülkenin deniz ticaretini yapmasını engelledi.

05:39 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü duyurdu: "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna halkına ve hükümetine sürekli destek sunmak adına ve Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerine yönelik devam eden ve artan sivil ölümlerine neden olan saldırılarını kınamak adına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken ve Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tercih ettiği savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları tartıştı. Blinken, Kremlin'in devam eden acımasız saldırganlığına karşı savunmada ABD'nin Ukrayna ile kararlı dayanışmasını yineledi."

04:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'nin Rus roketleri ile vurulduğunu hatırlatarak, Ukrayna semalarının kapatılmaması durumunda, 20 kilometre ötedeki NATO ülkelerinin de vurulabileceğini belirtti: "Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir."

04:47 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı.

UKRAYNA HÜKUMETİ: RUS PARAŞÜTÇÜLER ODESSA'YA İNMEYİ PLANLIYOR

02:30 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu: "Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol'e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa'da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi."

02:10 Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması İnstagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

00.20 Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi. Görüşmenin video konferans yoluyla yapılabileceğini aktarıldı.