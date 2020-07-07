DHA & AA 07 Temmuz 2020 Salı 17:19 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 17:41

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) hava kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Cufra’nın yakınlarında bulunan Sukina’da düzenlediği hava saldırısında, Rus yapımı hava savunma sistemi Pantsir imha edildiği duyuruldu.

Saldırıda Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 3 Rus paralı asker öldürüldü, 7’si ise yaralandı.

Libya ordusuna bağlı SİHA'lar 18 Mayıs'ta Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdiği dönemde BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı 9 Pantsir hava savunma sistemini imha etmişti.

Ayrıca, ordu birlikleri üssü ele geçirdiklerinde çalışır durumda bir Pantsir tipinde hava savunma sistemini ele geçirmişti. Bunlardan bir tanesinin tedarik fiyatı 14,7 milyon dolar olarak biliniyor.