Son dakika... Zelenski'den Katar'a çağrı: Rusya'ya karşı üretimi artırın

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat, 31'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

14:23 Doha Forumu'na çevrimiçi katılarak açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanma çabalarına karşı, Katar'ı doğal gaz üretimini artırmaya çağırdı.

14:18 ABD Başkanı Joe Biden, Varşova'da Ukrayna dışişleri ve savunma bakanlarıyla bir araya geldi.

13:01 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yeni silah siparişinde önceliklerinin havacılık, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunun desteklenmesi olduğunu belirtti.

12:31 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı, kendilerini protesto eden sivillere ateş açtı.

11:49 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 400 askerini, 117 uçağını, 127 helikopterini ve 575 tankını kaybettiği bildirildi.

11:35 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Katar'ın petrol ve doğal gaz üretimini artırması, enerjinin bir silah olmadığının Rusya'ya gösterilmesi gerektiğini söyledi.

11:35 Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde silah bulunan bir depoyu Kalibr seyir füzeleriyle imha ettiğini duyurdu.



11:30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da askeri operasyona katılanları 'savaş gazileri' olarak tanıyan bir yasayı imzaladı.

10:17 Ukrayna'nın birçok şehrinde bu sabah sirenler çaldı.



11:10 Danimarka öncülüğünde, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaptığı insan hakları ihlallerine yönelik "hesap verebilirlik" platformu oluşturulduğu bildirildi.



10:56 Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 136 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

10:33 Rusya: Bir S-300 hava savunma sistemi de dahil Ukrayna'ya ait 117 askeri unsur daha imha edildi.

09:45 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin komuta merkezlerinden birinin Ka-52 helikopterleri tarafından imha edilmesinin görüntülerini yayınladı.



05:18 Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi. Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" dedi.

04:22 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini ve hala hastanede tedavi gördüğünü iddia etti.

04:20 Ukrayna'nın Azov taburu, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki savaşta bin 351 Rus askerinin öldüğü yönündeki açıklamasını yalanlayarak, Ukrayna'da öldürülen çok sayıda Rus askerinin cansız bedenlerine ait havadan çekilmiş görüntüleri yayınladı.

03:54 Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.

03:10 Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikatın, Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi "Tokyo'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

01:37 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

01:27 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'da yaşanan savaşı durdurmak için neler yapılabileceği konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO liderleriyle konuştuğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun ortadan kaybolduğunu ve ülkesinde yaşanan savaşın detaylarını aktaran Zelenski, "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı?"

01:17 Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan kaçarak Moldova'ya ulaşan 134 mülteci ilk kez hava yoluyla doğrudan Almanya getirildi.

01:07 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte 170 Rus askeri ile Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

00:42 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, "Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek." dedi.

00:41 Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmayacağını bildirdi.

00:10 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rusya'nın, Ukrayna'nın Herson kentindeki kontrolünü kısmen kaybettiğini ve bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların büyüdüğünü bildirdi.

00:05 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya Türkiye'den yola çıkan 3 yardım tırı ulaştı.

23:39 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirdi.