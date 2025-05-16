Son hamleleri rahatsız etti! Netanyahu'dan Trump'a karşı özel ekip

Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar, doğrudan Hamas'la diyalog kurma, Husilerle ateşkes anlaşması yapma, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşme, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve İran'la yürütülen müzakereler gibi birçok kararından memnun olmamalarına rağmen Trump'ı eleştirmekten kaçınıyor.

"Yisrael Hayom" gazetesi, Netanyahu'nun "Trump ile bir yüzleşmeye hazırlandığını ve ABD Başkanı'nın temel bir zayıf noktasını tespit etmeye çalıştığını" yazdı.

"Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu turuna hazırlandı ancak İsrail'i bu turun dışında bıraktı." ifadesine yer verilen haberde, diplomatik hazırlıklara ek olarak Netanyahu'nun, bakanlar, üst düzey savunma yetkilileri ve Trump'ın özel temsilcileriyle yoğun istişareler yaptığı belirtildi.

Bu süreçte Netanyahu'nun Trump'a karşı koymak üzere özel bir ekip oluşturduğu ancak bu ekibin üyelerinin kimler olduğunun açıklanmadığı ifade edildi.

Haberde, "hassas konularla ilgilenmekle görevlendirilen bu ekibin, diplomasi ya da güvenlik değil siyasi ve medya stratejilerine odaklandığı" aktarıldı.

Netanyahu, daha önce de eski ABD başkanları Joe Biden ve Barack Obama'ya karşı sert medya hamleleri düzenlemiş, 2015 yılında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Obama'nın İran'la nükleer program konusunda vardığı anlaşmayı açıkça eleştirmişti.

Yisrael Hayom'un haberinde, Trump'a karşı Kongre'de dramatik bir konuşma yapmaya gerek olmadığı çünkü en zayıf noktasının İsrail'i koşulsuz destekleyen Hristiyan Cumhuriyetçi taban olduğu belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Bunun yerine İsrail'in Trump'tan duyduğu hoşnutsuzluğun abartılması bile, Cumhuriyetçi Senato üyeleri, muhafazakar yorumcular ve sağcı kanaat önderlerini ABD Başkanı'na İsrail'in pozisyonuyla hızla uyumlu hale gelmesi için baskı yapmaya yöneltebilir."

Gizli görüşmelere sık sık katıldığı belirtilen ve ismi verilmeyen İsrailli bir bakanın, bu saldırı stratejisini savunarak "İsrail, Trump üzerinde büyük bir etkiye sahip." dediği aktarıldı.

New York Times gazetesi nisan ayında, Trump'ın İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiğini ve bunun yerine Tahran ile nükleer program konusunda müzakere etmeye karar verdiğini yazmıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

Hamas ile ABD arasında yürütülen doğrudan müzakereler sonucunda Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, 12 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

Hamas, Alexander'ın serbest bırakılmasının kapsamlı bir ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmaya giden sürecin parçası olduğunu açıklamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.27 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "Nekbe"nin bir devamı olduğunu belirtti.

05.33 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu belirtti.

04.44 Fas'ta yüzlerce kişi, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

03.53 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması için 3 gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu.

02.55 İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 237 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

01.06 ABD'de 30 Demokrat senatör, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ablukasını sonlandırmak için Başkan Donald Trump yönetimine tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu.

00.54 İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın provalarında İsrail protesto edilirken, yarı finalde yayıncı kuruluş canlı yayında tepkilerin duyulmasını engellemek için önlemler aldı.

00.39 İspanya devlet televizyonu RTVE, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde İsrail'in sahneye çıkışı sırasında İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlattı.

00.13 İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, son dönemde çeşitli konulardaki açıklamaları ve tutumu nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a karşı koymak için ekip kuruyor.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.