Son model silah milislerin elinde! Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:57

Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin yüksek olduğu Donbass ve Kırım'a ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. CNN International'ın haberine göre; Bölgede savaş hazırlığının hızlandırıldığı ifade edilirken uydu görüntülerden Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların elinde son model silahlar ifşa edildi.



100 bin kişilik askeri yığınağı ifşa olan Rusya ile ABD'nin başını çektiği NATO arasında gerilim giderek tırmanıyor, uluslararası medya yeryüzünün en büyük rekabet sahalarından birindeki yarışı izliyor. CNN International, bir Ukrayna sahil güvenlik gemisine binerek Azak Denizi ve Karadeniz'deki yüksek tansiyona yerinde tanık oldu. Kremenchuk adlı silahlı gemi, Berdyansk limanından Azak Denizi'ne açıldı. Savunma muhabirleri Sebastian Shukla ve Frederik Pleitgen imzalı haber, 'Yeni Rusya tehdidi korkutuyor, Ukrayna donanmayı üst seviyeye çıkarmak için yarışıyor" başlığını taşıyor.

UKRAYNA'DA RUSYA'YA KARŞI PLAN

Rusya, 2014'te Kırım'a el koymasından bu yana yarımadayı kendi topraklarına bağlayan bir köprü inşa etti. Kerç Boğazı üzerindeki köprü, Rusya ile Kırım arasındaki tek doğrudan bağlantı. Söz konusu köprü, Azak Denizi'nin Karadeniz'e ve ötesindeki Akdeniz'e erişimini fiilen kontrol etme şansı tanıyor. Ancak Kiev yönetiminin, Moskova'nın Ukrayna'nın en büyük iki limanı Berdyansk ve Mariupol'u birbirine bağlayan su geçişinin kontrolünü ele geçirmesini engellemek için bir planı var.

UKRAYNA DENİZ ÜSSÜ İNŞAASINI HIZLANDIRDI

Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada Berdyansk'taki yeni deniz üssü inşasının hızlandırılacağını duyurmuştu. Şehid veya Doğu adlı üssün fotoğraflarını yayınlayan CNN International, üssün iki yılda tamamlanacağını ancak mevcut tabloda Rusya'nın her an bir işgale girişebileceğini ifade etti. Yüzbaşı Alexander Serdiyk, denizde gelişigüzel uzanan çarpık metal yığınlarını ve kayaları işaret ederek "Bu bölümü iki yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi ancak Ukrayna'nın çatışmaya hazırlanmak için iki yılı olmayabilir.

İKİ ABD DEVRİYE GEMİSİ GELİYOR

İngiltere ve Ukrayna arasında imzalanan askeri anlaşmanın Berdyansk'taki deniz üssünü de kapsadığını belirten CNN, ABD'den getirilecek iki devriye gemisinin de kısa sürede Azak Denizi'ne açılacağını yazdı. CNN International'a göre, Batılı ülkelerin desteği, yeni üsler ve gemilerin Ukrayna'ya en büyük rekabet Rusya karşısında yetip yetmeyeceği ise, büyük bir soru işareti.

SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALADI

Karadeniz'de neredeyse her gün yeni bir gövde gösterisine girişen Rus ordusunun son 24 saatte iki operasyonu dikkat çekti. Rus savaş uçakları Su-27SM3 Su-30M2'ler Karadeniz üstünde uçtu. Rus jetleri, düşman gemilerinin bombardımana tutulduğu bir tatbikata imza attı. Rus ordusu ayrıca, Veliky Novgorod adlı denizaltıyla Karadeniz'de mayın döşeme tatbikatı da icra etti.

SON MODEL GRAD-K

Ukrayna sınırında bekleyen askerleri uydudan görüntülenen Rusya, sınıra ayrıca ağır silahlar TOS-2 Toschka ve TOS-1a Solntsepyok sistemleri de yerleştirdi. Putin'in desteklediği Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların elinde ise, son model Grad-K çoklu roketatar sisteminin olduğu ortaya çıktı. Milislerin ayrıca çok sayıda diğer roketatar sistemlerine de sahip.