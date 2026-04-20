Son paylaşım kriz çıkardı! Trump'ın 25. madde kabusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına yönelik tutarsız açıklamaları ve kendisini 'mesih' gibi gösteren paylaşımları sonrası 25'inci Madde gereği görevden alınması tartışılıyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi, ABD'de Başkan Trump'ın akıl sağlığı tartışmalarının görevden alma çağrılarını alevlendirdiğini yazdı. Trump son bir hafta içinde İran'a yönelik aşırı sert tehditler ve dini içerikli paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada kendisini Hz. İsa olarak gösteren yapay zeka görseli paylaştı. Papa ile yaşanan gerilim siyasi tartışmayı büyüttü. Bu gelişmeler ABD Başkanı'nın zihinsel durumu hakkında 25. Madde kapsamında görevinden alınması tartışmalarını başlattı.

'AKLI YERİNDE DEĞİL'

Eski Trump destekçileri ve MAGA hareketinden bazı isimler eleştirilerde bulunarak 'görevden alma' maddesinin uygulanması gerektiğini savundu.

Haberde, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Trump'ın zihinsel olarak görev yapamayacağını söyledi. Greene 25. Madde'nin uygulanması gerektiğini savundu. Muhafazakar yorumcu Megyn Kelly, Trump'ın tutarsız davranışlarını sert şekilde eleştirdi. Trump destekçisi TV yorumcusu Tucker Carlson da yönetim yetkililerinin Trump'a karşı çıkması gerektiğini söyledi. Eski Beyaz Saray avukatı Ty Cobb, Trump'ın "akıl sağlığının yerinde olmadığını" açıklayarak 25. Madde vurgusu yaptı.

ABD Anayasası'ndaki 25. Madde görevdeki başkanın görevden alınmasını düzenliyor. Sürecin başlaması için kabine üyeleri ve başkan yardımcısının kararı gerekiyor. Başkanın itiraz etmesi halinde Kongre'de görevden alma için üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Trump, geçen hafta Papa'yı hedef aldıktan sonra kendisini Hz. İsa'ya benzeten bir görsel paylaşmıştı.

TROL HESAPLAR İFŞA OLDU

The New York Times, sosyal medyada yüzlerce yapay zeka üretimi Trump yanlısı hesabın deşifre olduğunu yazdı. Hesapların muhafazakar seçmenleri etkilemeye yönelik olduğu belirtilerken TikTok, Instagram, Facebook ve YouTube platformlarında aktif şekilde içerik paylaşımı yapıldığı ifade edildi. Purdue Üniversitesi'ne bağlı araştırma grubunun çalışmasında ortaya çıkan trol hesapların genellikle 'çekici' ve 'sıradan' kullanıcı profili gibi tasarlandığı, paylaşımlarının yüz binlerce izlenme elde ettiği değerlendirildi.