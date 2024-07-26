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Dünya

'Son yılların en önemli adımı' olarak nitelendirildi! Yunan hükümetinden F-35 savaş uçağı kararı

Yunanistan hükümeti, ABD'den yaklaşık 3,5 milyar dolara 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 20:22 - Güncelleme:
'Son yılların en önemli adımı' olarak nitelendirildi! Yunan hükümetinden F-35 savaş uçağı kararı
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ABD'nin geçtiğimiz ocak ayında Yunanistan'a tahmini 8.6 milyar dolar maliyet ile 40 adede kadar F-35 savaş uçağı almasına onay vermesinin ardından Yunanistan hükümeti, 3,5 milyar dolara ilk 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina yakınlarındaki bir askeri hava üssünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu alımın "bölgede güçlü bir caydırıcılık" oluşturacağını ifade ederek, anlaşma için bir kabul mektubunun imzalandığını ve ABD'ye gönderildiğini söyledi.

İLK TESLİMAT 2028'DE

ABD'nin Yunanistan'a ilk uçakların teslimatına 2028 yılında başlaması beklenirken, Yunanistan'ın tahmini 8.6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 20 adet F-35'i daha satın alma opsiyonu bulunuyor.

'SON YILLARIN EN ÖNEMLİ ADIMI'

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, söz konusu alımı Yunanistan'ın askeri modernizasyonu kapsamında "son yılların" en önemli adımı olarak nitelendirerek, "Ülkemizi donatmak ve savunmasını güçlendirmek için bu büyük programı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

YUNANİSTAN 19. ÜLKE OLDU

F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin'in başkan yardımcısı ve F-35 programının Genel Müdürü Bridget Lauderdale, "Yunanistan F-35 programına katılan 19. ülke olurken, ilişkimizi sürdürmek bizim için onurdur" dedi.

Katılımcı olarak ya da satış yoluyla F-35 programında şu anda ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka, Norveç, İsrail, Japonya, Güney Kore, Belçika, Polonya, Singapur, Finlandiya, İsviçre, Almanya, Çekya ve Yunanistan bulunuyor.

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