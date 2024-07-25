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Dünya

Son yılların en sıcak günlerini yaşayan İran'da elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Aşırı sıcaklarla boğuşan İran'da ülke genelinde dün elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini talep edebileceğini açıkladı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
Son yılların en sıcak günlerini yaşayan İran'da elektrik tüketiminde rekor kırıldı
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İran devlet televizyonuna konuşan elektrik dağıtım şirketi Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söyledi.

SON 6 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Sıcaklığın son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Meşhedi, "Elektrik tüketimi dün gece zirveye ulaşarak, 79 bin 189 megavat oldu." dedi.

HALKA TASARRUF ÇAĞRISI

Tahran'da birkaç gün içinde sıcaklıkların daha da artacağına dair meteoroloji verilerine işaret ederek, elektrik kesintileri yaşanmaması için halka tüketimde tasarruf yapma çağrısında bulunan Meşhedi, "Elektrik talebini karşılayamama durumu oluşursa Tahran'da cumartesi gününün tatil ilan edilmesini isteyeceğiz. Devlet dairelerinin yanı sıra bankaların ve özel sektörün de tatil ilan edilmesi elektrik tüketiminin azaltılmasında mutlaka daha etkili olacaktır." diye konuştu.

HAVA SICAKLIKLARI 50 DERECELERE YÜKSELDİ

Ülkenin güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, bugün 40 dereceye ulaşan sıcaklık cumartesi günü 42 dereceyi aşacak.

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