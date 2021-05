Son zamanların en ilginç düğününe imza attılar!

Kovid-19 nedeniyle toplu merasimlerin yasak olduğu Hindistan'da bir çift yasağı delmememk için uçakta düğün yaptı.

160 davetlisi ile beraber uçak kiralayan Hintli çift Kovid-19 yasaklarından dolayı bunu yaptıklarını belirttiler.

Sosyal medyada videolarını yayınlanan çiftin tepki çekmesinde sonra şirket yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n