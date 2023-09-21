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Dünya

Karabağ'da kritik görüşme... Azerbaycanlı yetkililer ile Ermeni temsilciler bir araya geldi

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Karabağ'da kritik görüşme... Azerbaycanlı yetkililer ile Ermeni temsilciler bir araya geldi
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Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

Bu tarihi görüşme, Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılıyor.

Müzakerelere, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katılıyor. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer alıyor.

Karabağ ve Güney Kafkasya'daki durumu yakından ilgilendiren görüşmeyi, Azerbaycan ve Türk basınının yanı sıra çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor.

Görüşmenin ana gündemini, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu oluşturuyor.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

  • Karabağ entegrasyon
  • Azerbaycan-Ermenistan diyalog
  • Ermeni temsilcileri

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