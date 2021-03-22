İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8689
  • EURO
    9,3825
  • ALTIN
    437.768
  • BIST100
    1398.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'Sonnenkrieg Division' terör örgütleri listesine dahil edildi
Dünya

'Sonnenkrieg Division' terör örgütleri listesine dahil edildi

Avustralya, Neo-Nazi grubu Sonnenkrieg Division'ı (SKD), terör örgütleri listesine aldı.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:26
ABONE OL

Uluslararası basındaki haberlere göre, söz konusu gelişmenin ardından ülkede ilk kez aşırı sağcı bir grup, resmen terör örgütü olarak kabul edildi.

İçişleri Bakanı Peter Dutton, SKD'nin terör örgütleri listesine alınmasının hükümetin şiddet ve aşırılıkla mücadelede girişimlerini artırma çabalarının ardından geldiğini söyledi.

Dutton, "SKD, yaşam tarzımıza ve ülkemize ciddi zarar vermeye çalışan, terörist aktörleri cesaretlendiren ve şiddet içeren bir ideolojiye bağlıdır." dedi.

SKD mensuplarının İngiltere'de terörü teşvik etmek, terörist saldırıya hazırlanmak, terörist materyalleri bulundurmak ve yaymak da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan hüküm giydiğini hatırlatan Dutton, SKD'nin terörizmi desteklemesi ve teşvik etmesiyle dünya çapında aşırılık yanlılarına ilham verme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Avustralya'da yasaklı örgütlere destek verenler, 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

İngiltere de Şubat 2020'de SKD'yi yasaklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.