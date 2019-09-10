Soros: Trump'ın Çin politikalarını başarılı buluyorum
Milyarder yatırımcı ve Open Society Foundation Başkanı George Soros, ABD’in Çin’e yönelik politikalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin en büyük, belki de tek, başarısı olduğunu söyledi.
- DHA
Çin’i yapay zeka ve makine öğrenimi konularunda “tehlikeli bir rakip” olarak gördüğünü belirten Soros, ABD’nin, Huawei’in kara listede olduğu sürece yarışta önde olacağını savundu.
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