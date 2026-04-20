Dünya

Soruşturma başlatıldı! Fransa'da İçişleri Bakanlığı'na siber saldırı

Fransa'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumuna siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa İçişleri Bakanlığı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi resmi belgelerin üretimi ve yönetiminden sorumlu ANTS kurumunun 15 Nisan'da siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırıda kişisel verilerin sızdırılmış olabileceği belirtilen açıklamada, kaç kişinin verilerine ulaşıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa'da kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son dönemde arttı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart'ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamış, 25 Mart'ta ise siber saldırı sonucu 770 bin öğrencinin verileri sızdırılmıştı.

