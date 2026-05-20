  • Soruşturma başlatıldı! Fransa'da Nestle ve Perrier tesislerine baskın
Soruşturma başlatıldı! Fransa'da Nestle ve Perrier tesislerine baskın

Fransız adli ve idari denetim ekipleri, Nestle'ye ait laboratuvar ile şirket bünyesindeki Perrier dolum tesisinde arama gerçekleştirdi. Operasyonun, bir tüketici hakları grubunun Paris Savcılığına yaptığı “tüketiciyi yanıltma ve hile” başvurusu sonrası başlatılan adli soruşturma kapsamında yapıldığı bildirildi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Fransa'da İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle'ye ait bir laboratuvar ile şirketin bünyesinde bulunan su markası Perrier'in dolum tesisinde arama yapıldı.

Nestle, Fransa'da güvenlik güçleri ve denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınları ve arama işlemlerini doğruladı.

Nestle'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili makamlarla tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Radio France'ın haberine göre, söz konusu aramalar, bir tüketici hakları savunucusu grubun Paris Savcılığına "tüketiciyi yanıltma ve hile" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

- "DOĞAL MADEN SUYU" STATÜSÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Fransız Perrier markası, ülkede uzun süredir hukuki ve idari incelemelerin odağında yer alıyor. Fransız medyasında 2024 yılında çıkan haberlerde, şirketin su kaynağındaki kirlenmeyi önlemek amacıyla yasal olarak izin verilmeyen filtreleme ve arıtma yöntemleri kullandığı iddia edilmişti.

Bu usulsüz işlemlerin ardından Perrier suları, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa mevzuatına göre "doğal maden suyu" olarak sınıflandırılma statüsünü kaybetmişti.

