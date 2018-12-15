Soruşturmanın adresi BM merkezi

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Riyad’ın yürüttüğü göstermelik soruşturma uluslararası alanda rahatsızlığa neden oldu. Birleşmiş Milletler (BM), cinayetin faili olan Suudilerin araştırmalarını yetersiz olduğunu vurgulayarak, uluslararası soruşturma üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR

Cenevre Ofisi’nde düzenlediği olağan basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Suudi Arabistan’ın yürüttüğü soruşturmanın açıklarına dikkat çekerek, “Hükümeti eleştiren bir gazetecinin cinayetinin, o hükümetin başka bir ülkedeki konsolosluğunda işlendiği göz önüne alındığında, soruşturmanın Suudi Arabistan tarafından yürütülmesi tek kelimeyle yeterli değildir” dedi. “Uluslararası bir müdahillik gerekiyor ve biz bunun güçlü şekilde arkasındayız. Cinayetin başından bu yana söylediğimiz gibi hala uluslararası soruşturma çağrısında bulunuyoruz” ifadeleriyle uluslararası soruşturma talebini tekrarlayan Shamdasani, söz konusu araştırma için BM’nin merkezinin bulunduğu New York’u adres gösterdi. BM yetkilisi ayrıca, Türk makamlarının yürüttüğü soruşturmaya müteşekkir olduklarını kaydetti.

KRAL OĞLUNU AKLAYACAK

Öte yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi nedeniyle başlayan krizi kontrol altına almak ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı aklamak için devreye girdiği öğrenildi. İngiliz Financial Times’ın haberine göre, Kral Selman, oğlu Veliaht Prens’in yakın çevresinde değişikliğe gidilmesi talimatı verdi. Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle istifa eden Prens’in danışmanı Suud El Kahtani’nin ardından sıranın birinci halkadaki danışman Turki el Şeyh’te olduğu öne sürüldü. Kahtani tarafından yürütülen Medya İşleri Merkezi’nin kapatılacağı aktarılan haberde, Veliaht’ın adamları olarak bilinen Devlet Bakanı Muhammed El Şeyh, Kamu Yatırım Fonu Direktörü Yasir El Rumayyan, Enerji Bakanı Halit El Falih, Maliye Bakanı Muhammed El Cadan ve Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr’in koltuğunun da risk altında olduğu dile getirildi.