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Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Rusya’da yüksek binalara çıkıp fotoğraf çektirerek görüntüleri yayınlayan ve fenomen olan genç kız, son pozunu trenin üzerinde vermek isteyince hayatını kaybetti.

  • İHA
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Rusya’nın Leningrad oblastına bağlı Gatçina şehrinde Alina isimli 21 yaşındaki genç kız trenin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmek istedi. Daha önce de Rusya’da birçok yüksek binaya ve çatılara çıkarak fotoğraf çeken ve bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlayan genç kız fenomen olmuştu. Fotoğraf çektirmek için son olarak gizlice bir trenin üzerine çıkan genç kız önce vagonun üstüne uzandı. Genç kıza her zaman birlikte fotoğraflar çektiği arkadaşı eşlik etti. Vagonun üzerine yatan genç kız trenin hareket etmesinden bir süre sonra ayağa kalktı. Bu sırada tren makas değiştirince sarsılan genç kız düşmemek için elektrik kablolarına tutundu. Yüksek voltaja kapılan genç kız yandı. Olayın fark edilmesiyle tren durduruldu. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Rusya’da sosyal medya fenomeni olmak isteyen gençler başlarına gelen kazalar nedeniyle yaşamını yitirmeye devam ediyor.

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