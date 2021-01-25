İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2021 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3893
  • EURO
    8,9768
  • ALTIN
    442.989
  • BIST100
    1545.2
Dünya

Sosyal medya tutkusu canından etti

Pakistan'da 17 yaşındaki genç fenomen Hamza Naveed raylarının kenarında TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu öldü. Naveed'in cenazesi Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedildi.

DHA25 Ocak 2021 Pazartesi 17:22 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:22
ABONE OL

Sosyal medya merakı nedeniyle artan kazalara bir yenisi daha eklendi. 

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde, rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı genç fenomen trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman'ın cep telefonuna yansıdı.

Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Naveed'in cenazesi Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.