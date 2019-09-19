''Sosyal medya çocuklar için bıçak kadar tehlikeli''

İkinci çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan 36 yaşındaki oyuncu “Oğlum yürümeye başladığında, tezgahın kenarında bir bıçak bırakamayacağımı öğrendim. O bunun tehlikeli bir şey olduğunu algılayacak yaşa gelinceye kadar, bıçağı ulaşamayacağı bir yere koymam gerekti. Sosyal medya ve tüm benzer şeyler hakkında da aynı şeyi düşünüyorum. Sosyal medya da iki ucu keskin bir bıçak” diye konuştu.