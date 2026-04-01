  • Sosyal medyada 15 yaş altına kısıtlama: Yasa tasarısı kabul edildi
Sosyal medyada 15 yaş altına kısıtlama: Yasa tasarısı kabul edildi

Fransız Senatosu, 15 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya kullanımını belirli şartlara bağlayan yasa tasarısını kabul etti.

AA1 Nisan 2026 Çarşamba 00:48
Paris'teki Senato Genel Kurulu'nda 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi hedefleyen tasarı ele alındı.

Senatörler, daha önce tasarıda, Senato komisyonunca yapılan değişikliklere yeşil ışık yakarak, Genel Kurul'da düzenlenen oylamada tasarıyı kabul etti.

Senato'da kabul edilen tasarı kapsamında, 15 yaşından küçüklere belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek sosyal medya platformlarının, çıkarılacak bir kararnameyle 15 yaşından küçüklere yasaklanmasını ve bu platformların kullanıcılarının yaşını kontrol etmesini öngörüyor.

Diğer platformlar için ise tasarı, 15 yaşından küçüklere erişimi, en az bir ebeveyninin iznine bağlı kılmayı hedefliyor.

Tasarı metni, bundan sonra senatör ve milletvekillerinden oluşan karma komisyonda görüşülecek. Komisyonda, parlamenterler, ortak bir metin üzerinde uzlaşmaya çalışacak.

Fransa'da bir tasarının, Parlamento'dan geçmesi için Ulusal Meclis ve Senato'nun aynı tasarı metni üzerinde anlaşması gerekiyor.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te 26 Ocak'ta kabul edilen tasarı metni, Senato'nunkinden farklı olarak, 15 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağının tüm platformlar için geçerli olmasını öngörüyordu.

  • fransız senatosu
  • sosyal medya düzenlemesi
  • Fransız Parlamentosu

