Sosyal medyada büyük beğeni topladı... Güney Koreli grup HoonDoo'dan İstiklal Marşı'na Akapella yorumu

"Efendim İşitmedim" ve "Müjgan" şarkılarının bir kısmını Korece'ye uyarlayarak söyleyen ve yayımladığı videolar sosyal medyada büyük ilgi gören Güney Koreli grup "HoonDoo", İstiklal Marşı'nı akapella ile okudu.

Seung Hoon Lee ve Jin Soo Doo isimli iki Güney Koreli müzisyenin kurduğu "HoonDoo", seçtikleri Türkçe şarkıları ve Türk kültürüne ilgilerini telekonferans yöntemiyle AA muhabirine anlattı.

Jin Soo Doo, tabii platformunda yayımlanan Gassal dizisinde Bayhan Gürhan tarafından söylenen şarkıları Türkiye'den Güney Kore'ye yerleşen arkadaşları Emrah Lee aracılığıyla öğrendiklerini ve bu şarkıları tamamen eğlence amaçlı yayımladıklarını söyledi.

Türkçe bir şarkıya ilk kez "cover" yaptıklarını aktaran Jin Soo Doo, "Emrah Lee pek çok Türk müziğini bize dinletmişti. Onun sayesinde Türkçe şarkılara ilgi duyduk. Bayhan'ın şarkısını ilk defa izledik. Müzik olarak çok yeni hissettik. Bayhan Bey'in bu dizideki şarkılarıyla karşılaştığımız zaman doğduğumuzdan beri ilk defa böyle bir ses, ilk defa böyle bir yorum gördük ve şaşırdık. Çok ilgimizi çekti." dedi.

Jin Soo Doo, daha önce Türkiye'den Sezen Aksu, Tarkan, Mustafa Sandal, Rafet El Roman ve Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıları dinlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkçe şarkılar söylemek zor. Şarkıyı dinlerken hissetmedik ama söylerken bizi zorladığını gördük. Yani en çok zorlandığımız nokta şuydu. Korece ile Türkçenin sesli harfleri farklı. Fonetikte ciddi anlamda zorlandık. Ama biz opera mezunuyuz. Diğer Avrupa şarkılarını da çokça söyledik. Başka dillerde şarkılar da söylediğimiz için aşinalığımız var. Antrenmanlı olmamız biraz daha rahat söyleyebilmemizi sağladı."

- "FARKLI YORUMLARI DİNLEDİKTEN SONRA KENDİ YORUMUMUZU GELİŞTİREBİLECEĞİMİZE İNANDIK"

Seung Hoon Lee de Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok sevdiklerine dikkati çekerek, "Türkiye'de bir konser planımız yok. Ama 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümünde bir video yüklemeyi planlıyoruz. İstiklal Marşı'nı okumak istiyoruz. Çocukluğumuzdan beri okulda Türkiye'yi kardeş ülke olarak tanıdık. Türkiye kardeş ülkemizdir. Türkiye'yi seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi müzikal tarzlarını pop müzik ve opera karışımı "Popera" şeklinde açıklayan Seung Hoon Lee, "Bu tür modern ve geleneksel çalışmalarda bulunuyoruz. Müjgan'ın diğer farklı versiyonlarını da Bayhan Bey'in versiyonunu da dinledik. Biz de bu farklı yorumları dinledikten sonra kendi yorumumuzu geliştirebileceğimize inandık. Böyle bir hissiyatla bayağı bir dinledik. Farklı yorumları birçok kez dinledikten sonra biz kendimiz yorumladık." diye konuştu.

Menajerliklerini üstlenen Emrah Lee ise şarkıların Korece'ye tercüme edilmesinde destek olduğunu aktararak, "Birebir tercüme olarak değil ama duygu transferine yoğunlaştım. Onlar şarkının ölçüsüne göre düzenleyip Korece yorumladılar. Müzisyen oldukları için o kısmını onlar yaptı tabii." ifadesini kullandı.

Emrah Lee, şarkının Korece kısımlarının da sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ve merak uyandırdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koreli olan ya da Korece bilen Türkler de çok beğendi. Çok güzel olmuş dediler. Çünkü tamamen anlaşılır hale getirdik. Herkes sözlerin ne demek istediğini anladı. Modern ve geleneksel bir arada buluşturulmuş oldu."

Grup, röportajda ayrıca "Efendim İşitmedim" şarkısını da yorumladı.

İkili, akapella türünde yorumladığı İstiklal Marşı'nı Instagram hesaplarında, "Değerli dostumuz Emrah Lee sayesinde tanımış olduğumuz Türkçe şarkılarından dolayı Türkiye'ye olan ilgimiz günden güne artmaktadır. 15 Temmuz, Türkiye Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bu bağlamda kardeş ülkemizin İstiklal Marṣı'nı seslendirmek istedik. Ayrıca Kore Savaşı'na verdiğiniz desteği asla unutmadık, unutmayacağız. Bu kısa video çalışması bizden tüm Türk halkına armağan olsun. Teşekkürler Türkiye." sözleriyle paylaştı.

HABERİN VİDEOSU