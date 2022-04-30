Mısırlı iş insanı Saviris, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarih, Dibeybe'yi, makamı Libya'nın çıkarlarına tercih eden, şahsi çıkarları için ülkesinin istikrara giden yolunun önünde duran birisi olarak hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin siyaset sahnesinde arka planda etkili bir isim olarak bilinen iş insanı Saviris'in Dibeybe hakkında yaptığı paylaşımın ardından Libya Başbakanı Dibeybe de aynı şekilde Twitter üzerinden isim belirtmeksizin Saviris'e cevap verdi.

Dibeybe, "Anlaşılan, sen adresi karıştırmışsın. Burası Libya. Aslanların ülkesi ve ahlak yurdu, ahlaksız festival ülkesi değil." ifadelerine yer verdi.

Mısırlı iş insanı Saviris ile Libya Başbakanı Dibeybe'nin sosyal medyada tartışması her iki ülkede de gündem olurken, tartışmanın nedeni ise bilinmiyor.