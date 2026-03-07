İSTANBUL 10°C / 4°C
Dünya

Sosyal medyada Türkiye ve İspanya dostluğu! Başbakan Sanchez: Türklere selam olsun

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'daki bir miting sırasında 'Savaşa hayır' sloganlarının atıldığı sırada kamerada Türk bayrağının görüldüğü bir görüntüyü paylaşarak, 'Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun' dedi.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı duruşunu sürdürürken, son günlerde sosyal medyada Türkiye ile İspanya arasında oluşan dayanışmayı güçlendirecek şekilde bir paylaşım yaptı. Sanchez paylaşımda, İspanya'nın Soria kentinde düzenlenen bir mitingde Türk bayrağının sallandığı anlara ait görüntülere yer vererek, "Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, etkinliğe katılan kalabalığın "Savaşa hayır" sloganları attığı anlar da yer aldı. Sanchez tarafından paylaşılan görüntü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

