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Dünya

Sosyal medyada viral oldu! Bahçesine giren timsahı tavayla kovaladı

Avustralya'nın kuzeyindeki Goat Adası'ndaki bir gece kulübünün bahçesine giren timsahı bar sahibi tavayla kovaladı.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
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Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yer alan Goat Adası'nda, bir timsah gece kulübünün bahçesine girdi.

Timsahı fark eden gece kulübü sahibi Kai Hansen, olaya hemen müdahale ederek, eline aldığı tavayla yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğundaki timsahı korkusuzca bahçesinden kovaladı.

Timsahın yavaş hareketlerle önce bahçeye girdiğini daha sonra ise agresif davranmaya başladığını söyleyen Hansen, "Bunun her gün yaşanan bir olay olduğunu söyleyemem. Fakat elimden geldiği kadar güvende kalmalıyım. Hiç kimse yaralanmadı ve timsah iyi bir ders aldı" açıklamasında bulundu.

Hansen, 2018 yılında Pippa isimli köpeğinin timsah tarafından öldürüldüğünü söyledi.

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