Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, küçüklerin çevrimiçi ortamda korunmasına yönelik önlemleri içeren önerge 483 evet oyuyla kabul edildi.

Önergede, küçüklerin çevrimiçi ortamda karşılaştıkları fiziksel ve ruhsal sağlık risklerinin endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Sosyal medya platformları için asgari yaş sınırı getirilmesi tavsiye edilen önergede, "Ebeveynlerin çocuklarının dijital varlıklarını yönetmelerine ve yaşa uygun çevrimiçi etkileşimi sağlamalarına yardımcı olmak için parlamento, sosyal medyaya, video paylaşım platformlarına ve yapay zeka destekli uygulamalara erişim için uyumlu bir AB dijital asgari yaş sınırı olan 16'yı teklif ediyor." ifadesi yer aldı.

Önergede, 13 ile 16 yaş arası çocukların dijital platformlara ebeveyn izniyle erişebilmesi, daha küçüklerin ise bunlara erişememesi talep edildi.

AB Komisyonunun birlik genelinde bir yaş doğrulama uygulaması geliştirmesi istenen önergede, platformların ürünlerinin güvenli ve yaşa uygun tasarıma sahip olmaları gerektiği bildirildi.

Önergede, reşit olmayanların bağımlılığına neden olabilecek sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, ödül döngüleri, uygulama içi para birimleri, çarkıfelek, ilerlemek için ödeme gibi özelliklerin yasaklanması, AB kurallarına uymayan sitelerin de yasak kapsamına girmesi talep edildi.

