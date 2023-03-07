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Dünya

Şoygu: Rus ordusunda 39 binden fazla kadın personelimiz var

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Rus ordusunda 39 binden fazla kadın personelimiz var' dedi.

IHA7 Mart 2023 Salı 18:00 - Güncelleme:
Şoygu: Rus ordusunda 39 binden fazla kadın personelimiz var
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova'daki Ulusal Savunma Merkezinde, Rus ordusunun yöneticileriyle Ukrayna'daki savaşın gidişatına dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ukrayna'daki cephelerden aldığı bilgileri toplantıda Rus ordusunun üst düzey yöneticilerine aktaran Şoygu, "Donetsk ve Kupyansk yönündeki taarruzlarda Nikolayevka, Dvureçnoye, Krasnaya Gora, Gryanikovka, Paraskoviyevka yerleşimleri kurtarıldı. Artyomovsk'u özgürleştirme süreci devam ediyor. Bu şehir, Donbass'taki Ukrayna birlikleri için önemli bir savunma merkezi. Burayı kontrol altına almak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmasının derinliklerinde taarruz faaliyetleri yürütme imkanı verecek" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusunda eğitim faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Şoygu, "ABD'nin Rusya'yı silahlarla parçalama stratejisinin bir parçası olarak batılı ülkeler Ukrayna'ya silah ve teçhizat tedarikini artırıyor, Ukrayna ordusundaki personelin eğitim programları genişletiliyor" derken, NATO ülkeleri de dahil Ukrayna'ya verilen silah desteklerinin cephede Ukrayna için kazanıma yol açmadığını ifade etti.

"Ukrayna'daki operasyonlarda bin 100 kadın asker görev yapıyor"

Ukrayna'daki çatışmalarda Ukrayna ordusunun kayıplarının Şubat ayından beri daha da arttığını öne süren Şoygu, Şubat başından beri 11 binden fazla Ukrayna ordusu askerinin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, Rus ordusundaki kayıplarla ilgili rakamları açıklamadı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Rus ordusundaki kadın askerlerle ilgili bilgiler verdi. Orduda hatırı sayılır rakamda kadın personelin bulunduğuna dikkat çeken Şoygu, "Bugünkü toplantı 8 Mart'ın (Dünya Kadınlar Günü) arifesinde yapılıyor. Onlar mesleki anlamda yeteneklerini geliştiriyorlar, ülkenin sosyal ve politik yaşamının aktif olarak içerisinde bulunuyorlar. Birçoğu Rus ordusunda görev alarak kendileri için zor bir yol seçti. Rus ordusunda 5 binden fazla kadın subayımız ve 39 binden fazla kadın personelimiz var. Bugün itibarıyla bin 100 kadın askeri personel, özel askeri operasyonda yer alıyor. Şu ana kadar her üç kadından birine devlet ödülü verildi" derken, Rus ordusunda görev yapan tüm Rus kadın askerlerine şükranlarını sunduğunu söyledi.

  • Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
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