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Dünya

Soykırım destekçisi Biden'dan İsrail'e uyarı: Farklı alternatifleri düşünün

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek, 'Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm.' dedi.

AA4 Ekim 2024 Cuma 22:49 - Güncelleme:
Soykırım destekçisi Biden'dan İsrail'e uyarı: Farklı alternatifleri düşünün
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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray basın brifinglerinin yapıldığı alana sürpriz şekilde gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.

Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu, bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

İsrailli muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Biden, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin, "Hemen bir karar vermeyecekler dolayısıyla bekleyip göreceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes teklifinin önemli bir adım olduğunu ve bu planın geniş destek topladığını söyleyen Biden, bu planın neden bir sonuca ulaşmadığına ilişkin bir yorum yapmadı.

Biden, İsrail'in bölgedeki tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu anlatarak, buna karşılık İsrail ordusunun saldırılarında sivilleri hedef almamaya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

- "SEÇİMLERİN ADİL OLACAĞINDAN EMİNİM AMA BARIŞÇIL OLUP OLMAYACAĞINI BİLMİYORUM"

Joe Biden, yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili soruları da yanıtladı.

"Seçimlerin serbest ve adil olacağından eminim ama barışçıl olup olmayacağını bilmiyorum. (Donald) Trump'ın seçim sonuçlarından hoşlanmadığını söylediği geçen sefer süreç çok tehlikeliydi." diyen Biden, Cumhuriyetçi bazı isimlerin seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceklerine ilişkin açıklamalarını tehlikeli bulduğunu vurguladı.

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