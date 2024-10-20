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Dünya

Soykırım foncusu ABD'den işgalci İsrail'e talimat: Saldırıları azaltmalı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen G7 Savunma Bakanları Toplantısı'nda, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına dair kaygılarını dile getirdi. Austin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'İsrail'in özellikle Beyrut ve çevresinde gerçekleştirdiği bazı saldırıları azaltmasını görmek isteriz.' ifadelerini kullandı.

IHA20 Ekim 2024 Pazar 12:00 - Güncelleme:
Soykırım foncusu ABD'den işgalci İsrail'e talimat: Saldırıları azaltmalı
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ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde dün düzenlenen G7 Savunma Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere konuşan Austin, "İsrail'in özellikle Beyrut ve çevresinde gerçekleştirdiği bazı saldırıları azalttığını görmek isteriz" dedi.

Sivil kayıpların sayısının "çok yüksek" olduğunu belirten Austin, "Sınırın her 2 tarafındaki sivillerin evlerine dönebilmelerini sağlayacak bir tür müzakere sürecine geçildiğini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALLANT BANA UNIFIL GÜÇLERİNİ HEDEF ALMAK GİBİ BİR NİYETİ OLMADIĞINA DAİR GÜVENCE VERDİ"

İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) misyonu mevzilerine gerçekleştirilen saldırıları görüştüğünü aktaran Austin, "Gallant bana kendisinin ya da güçlerinin UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi. Bu güçlerin saldırıya uğramamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

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