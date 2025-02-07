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Dünya

Soykırım kabinesinin eski bakanı itiraf etti: Güvenliklerini göz ardı ettik

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin öldürülebileceği ihtimaline rağmen bölgeye yönelik saldırıları sürdürmekte ısrar ettiği itirafında bulundu.

AA7 Şubat 2025 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Soykırım kabinesinin eski bakanı itiraf etti: Güvenliklerini göz ardı ettik
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Gallant, Yedioth Ahronoth gazetesi ve Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlatılan kara saldırıları öncesinde orada tutulan İsrailli esirlerin saldırılarda ölebileceğine ilişkin uyarılar aldığını ancak kendisinin savaşa ve kara saldırılarının başlatılmasında ısrar ettiğini söyledi.

Gallant, "O zaman Başbakan Binyamin Netanyahu'ya şunu söyledim: Biz ve Hamas aynı şeyi paylaşıyoruz. Bizler esirleri korumak istiyoruz, onlar da esirleri baskı aracı yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Gallant, Savunma Bakanı olduğu dönemde dahi hükümetin esirleri geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapmadığını vurguladı.

Eski Savunma Bakanı, ayrca 7 Ekim'deki başarısızlıkların sebeplerini araştırmak için İsrail'in geniş katılımlı bir komite kurması gerektiğini ifade etti.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in tutumlarına da değinen Gallant, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarıyla 7 Ekim 2023 saldırıları öncesinde tansiyonu yükselttiğini söyledi.

Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin ise "İsrail'in orada yerleşim birimleri inşa etmesinin mümkün olmadığını, çünkü oraya askeri olarak hükmetmesinin neredeyse imkansız olduğunu" dile getirdi.

Netanyahu'nun görevden aldığı Gallant, "Gazze'de yerleşim birimlerinin kurulması halinde, sonuç felaket olur." dedi.

- NETANYAHU, GALLANT'I 5 KASIM'DA GÖREVDEN ALMIŞTI

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile tartışmalı yargı reformu ve Haredilerin askere alınması hususlarında tartışma yaşadıkları biliniyordu.

Netanyahu, "aralarındaki güvenin sarsılmasını" gerekçe göstererek 5 Kasım'da Gallant'ı görevden almıştı.

  • Yoav Gallant
  • İsrailli esirler
  • Gazze saldırıları

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