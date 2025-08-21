Soykırımcı İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı, işgal ordusunda karşılık bulmadı.

Tükenmişlik sendromuna yakalanan binlerce İsrailli asker, yeni saldırılara katılmaya sıcak bakmıyor.

Dış basında yer alan ve yapılan bir anketin sonuçlarına dayandırılan haberde, İsrail ordusunun süren savaşta psikolojik olarak yıprandığı ve tükenmişlik sendromuna yakalandığı belirtildi.

Soykırımcı askerlerin yeni bir saldırı ve işgal dalgası başlatılmasına yönelik isteksizliğinin, İsrail ordusunun operasyonel kapasitesine ve motivasyonuna da darbe vurduğu ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.