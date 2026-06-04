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Dünya

Soykırım ordusundan Afrika Boynuzu'nda provokasyon girişimi: Askeri eğitim verdiği ortaya çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesinden 50 personele askeri eğitim verdiği ortaya çıktı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Soykırım ordusundan Afrika Boynuzu'nda provokasyon girişimi: Askeri eğitim verdiği ortaya çıktı
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İngiliz The Telegraph gazetesinin haberinde, İsrail ile Somaliland bölgesi arasındaki askeri işbirliğinin giderek arttığına dikkat çekildi.

Haberde, Somaliland bölgesinin sözde özel kuvvetler birimine mensup 50 kişinin İsrail'de askeri eğitim aldıktan sonra Somaliland'a geri döndüğü aktarıldı.

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Gazeteye konuşan Somaliland bölgesinden isim açıklanmayan bir yetkili ise söz konusu iddiaları yalanlamayarak İsrail ordusunun Somaliland birliklerine eğitim vermesinin "büyütülecek bir durum olmadığını" ve taraflar arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin sürdüğünü belirtti.

İsrail ve Somaliland bölgesinin ortak düşmanları olduğunu ileri süren yetkili, perde arkasında pek çok ortak çalışma yürüttüklerini itiraf etti.

İsrail yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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İSRAİL, SOMALİLAND'I TANIYAN TEK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

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