Soykırım şebekesi ateşkes dinlemiyor: İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı tehdidi

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alan açık tehdidiyle yeni bir boyut kazandı. Ateşkes sürecine rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarını sürdüreceğini ilan eden Katz'ın sözleri, bölgedeki tansiyonu bir kez daha tırmandırdı. İran'ın karşılıklı füze saldırılarıyla dahil olduğu kriz, Ortadoğu'daki dengeleri derinden sarstı.

KATZ'DAN DAHİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIK TEHDİT

Savunma Bakanı Katz açıklamasında, soykırımcı İsrail güçlerinin ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini vurguladı.

"Dahiye'nin kaderi, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin kaderiyle aynıdır." ifadelerini kullanan Katz, söz konusu yerleşimlere saldırılar gerçekleştirilmesi halinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini tekrar vuracaklarını aktardı.

Tahran yönetiminin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına tepkisinin de "güçlü bir yanıtla" karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

SOYKIRIMCI NETANYAHU İRAN SALDIRILARINI DURDURDU, LÜBNAN'A OPERASYON SÜRÜYOR

İsrail basını, soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

Soykırımcı İsrail ordusu dün Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla başkent Beyrut'a saldırı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İRAN'DAN ÜÇ DALGA HALİNDE FÜZE YANITI

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle işgalci İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı ise İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ve soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.