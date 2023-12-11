Soykırım suçlusu İsrail için 1948'i işaret ettiler: Aynısını Gazze'de tekrarlıyorlar

Cenevre merkezli Euro-Med'in internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarının, siyonist çetelerin 1948'de Filistin'de işlediği, İsrail'in kurulması ve Filistinlilerin topluca yerlerinden edilmesiyle sonuçlanan suçların tekrarı olduğu vurgulandı.

Gözlemevi açıklamasında, "Bu suçlar arasında kasten öldürme, Filistinlilerin ev ve mülklerinin ateşe verilmesi, işkence ve tutuklu sivillere hakaret ve aşağılama yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren Euro-Med, İsrail güçlerinin yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde sivillerin evlerine "acımasızca baskınlar" yaptığını vurguladı.

EURO-MED'DEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Euro-Med, İsrail ordusunun Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda işlediği suçları tanık ifadelerine dayandırdığı örneklerle, 1948'de gerçekleşen, Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak isimlendirdiği olaylarla bağdaştırdı.

Gözlemevi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği kara saldırılarında işlediği suçlar hakkında da uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinin bölge sakinlerini darbettiğini bildiren Euro-Med, İsrail güçlerinin bununla da yetinmeyip kadın, çocuk ve hastalar da dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi tutukladığını belirtti.

İsrail ordusunca gözaltına alınmış ve yeni serbest bırakılmış çok sayıda Filistinlinin tanıklıklarını aktaran Euro-Med, İsrail askerlerinin, Gazzelilerin evlerine baskın düzenlediği, çırılçıplak soyunmaya zorladığı ve makineli tüfek ve elektrik kablolarıyla darbettiğini bildirdi.

Euro-Med'e konuşan 16 yaşındaki Muhammad Mahmoud Aslim, Gazze'nin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'ndeki evlerinde bir hafta boyunca susuz ve yemeksiz mahsur kaldıktan sonra İsrail güçlerinin evlerini bastığını anlattı.

Aslim, İsrail güçlerinin, son birkaç gün içinde kardeşi de dahil olmak üzere mahallelerinde evlerini terk etmeye çalışan herkesi öldürdüğünü vurguladı.

Baskında, aile üyelerinin çırılçıplak vaziyette bir arada durmaya zorlandığını aktaran Aslim, kelepçelenip darbedildiklerini söyledi.

Ayrıca, Aslim, İsrail güçlerince kaçırılan annesi ve kız kardeşlerinin akıbetini de hala bilmediğini aktardı.

GENÇLER İNFAZ EDİLDİ

Euro-Med, İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze'nin kuzey bölgesindeki binlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barındıran mülteci merkezlerine baskın düzenlediğine ilişkin tanıklıklara da açıklamasında yer verdi.

Söz konusu baskınlarda genç erkeklerin yakın mesafeden kurşunlanarak infaz edildiği aktarıldı.

Tanıklar, çok sayıda yerinden edilmiş Gazzeliye ev sahipliği yapan Kahire Okulu'na düzenlenen baskında 4 erkeğin infaz edildiğini ve diğerlerinin kısa bir sorgulamanın ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Muhammed Ebu Mustafa ise biri kendi ailesinden olmak üzere 3 Filistinlinin, Şucaiye Mahallesi'ndeki bir komşularına yardıma gittikleri sırada İsrailli keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Beyt Lahiya bölgesindeki, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kontrolündeki Halife bin Zayed Okulu'na sığınan yerlerinden edilmiş Filistinliler, 9 Aralık Cumartesi günü benzer saldırıların meydana geldiğini aktardı.

İsrail güçlerinin okulda onlarca erkek ve çocuğu gözaltına aldığı aktarılırken, gözaltına alınanların soyunmaya zorlandığı, elleri bağlı vaziyette başka yere götürülerek sorguya çekildiği ve işkenceye maruz kaldıkları aktarıldı.

Serbest bırakılanlardan ismini vermek istemeyen Gazzeli bir genç, kendilerinden soyunmalarının istendiği, ellerinin ve gözlerinin bağlandığını aktardı.

Genç, İsrail güçlerinin onları kamyonlara bindirildiklerini, deniz kenarına götürüp zincirlenmiş vaziyette orada 19 saat beklettiklerini söyledi.

Hakaret ve dayağa maruz kaldıklarını belirten genç Gazzeli, uzun saatler suya ulaşamadıklarını aktardı.

"NEKBE" NEDİR?

İsrail'in kurulduğu 1948'den önce tarihi Filistin topraklarında 1 milyon 400 bin Filistinli yaşıyordu.

İsrail'in kuruluşuna giden süreçte silahlı siyonist çeteler tarafından düzenlenen terör saldırıları nedeniyle yaklaşık 800 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Söz konusu dönemde Filistin'de zorunlu göçe maruz kalan köy ve şehirlerin sayısı 1300'e ulaştı. İsrail güçleri o tarihlerde Filistinlilere ait ele geçirdiği 774 şehir ve köyden 531'ini tümüyle yıktı.

Filistinliler, İsrail'in kurulduğu tarihi Büyük Felaket (Nekbe) diyerek her yıl anıyor ve "Nekbe'nin devam ettiği" görüşünü benimsiyor.