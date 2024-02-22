Soykırım turizmi durdurdu! Gazze'yi işgalin bedeli

İsrail'in Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan Fattal, Gazze'ye saldırıların başlamasından önce İsrail'de 250 hava yolunun faaliyet gösterdiğini ancak bu sayının 45'e düştüğünü belirtti.

İsrail'in dış turizm alanında çalışan seyahat acentelerini bir araya getiren ve bu sektörü temsil eden Dış Turizm Tur Operatörleri Birliği Başkanı Fattal, "İsrail, dünyadan tamamen izole olmuş durumda. Halihazırda İsrail'deki uçuşların yüzde 80'i, (İsrail'e ait) El Al Hava Yollarına ait uçaklarla gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

"KUZEY KORE GİBİ DÜNYANIN EN İZOLE ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİK"



Fattal, "Havacılık açısından Kuzey Kore gibi dünyanın en izole ülkelerinden biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in izole bir ülke haline gelmesine ilişkin Fattal, bu durumun "büyük ölçüde Hamas'ın İsrail'e karşı kazandığı talihsiz bir zafer" olduğunu söyledi.

Fattal, Gazze'deki savaşın İsrail'in stratejik imajına zarar verdiğinin altını çizerek "İsrail, savaşa rağmen turistlerin buraya gelmesini kolaylaştıracak ve teşvik edecek bir yol bulmalıydı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen komşu ülkelerden örnek veren Fattal, "Ürdün ve Mısır, turist getiren hava yolu şirketlerine finansal destek sağlıyor. Bugün İsrail, yabancı hava yolu şirketlerinin sigortalarını finanse etmiyor, sadece İsrailli şirketlerin sigortasını finanse ediyor." dedi.

"İSRAİL'DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN TOPARLANMASI İKİ VEYA 3 YIL ALACAK"



Fattal, İsrail'e seyahat etmek için gerekli sigorta miktarının son derece yüksek olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Savaşın temel aşamasının sona ereceği günden itibaren, ülkenin eski imajını geri kazanması ve hava yolu şirketlerini geri getirmek en az 6 ay sürecek."

Ülkedeki turizm sektörünün geleceğine ilişkin Fattal, "İsrail'de turizm sektörünün toparlanması iki veya 3 yıl alacak." diye konuştu.

Fattal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının etkilerine işaret ederek bu yılın tamamında turistik seferlerde geniş çaplı bir iptalin söz konusu olduğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasının ardından ülkeye gelen turist sayısında ciddi düşüş yaşanıyor.

İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesinin geçen ay yayınladığı rapora göre, Gazze'ye saldırıların başlamasından sonraki 3 aylık dönemde İsrail'e 900 bin turistin gelmesi beklenirken bu sayı, 190 bin olarak kayda geçmişti.