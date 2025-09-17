İSTANBUL 27°C / 18°C
Dünya

Soykırımcı ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yatıyor

Gazze'nin tamamının işgal ve ilhak edilmesini gerektiğini ifade eden soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 65 binden fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını ifade etti. Smotrich ayrıca, bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını dile getirdi.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Soykırımcı ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yatıyor
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını vurgulayan Smotrich, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına işaret ederek, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında "profesyoneller tarafından hazırlanmış" bir iş planı olduğunu, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

SMOTRİCH, GAZZE'NİN İSRAİL'E İLHAKINI SAVUNUYOR

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Gazze Şeridi'nin saldırıların sona ermesinin ardından İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmek zorunda kaldığı 2005'te boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini bölgede yeniden inşa edeceklerini birçok kez öne süren Smotrich, bunu gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını dile getirmişti.

Smotrich, "Gazze'yi bir Arap ülkesinden diğerine devretmek için bu bedelleri feda etmedik. Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." yorumunda bulunmuştu.

