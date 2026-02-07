İSTANBUL 14°C / 8°C
Dünya

Soykırımcı, ateşkes gölgesinde yıkıma devam ediyor! Patlamalar kilometrelerce öteden duyuldu

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürerek Han Yunus'ta ayakta kalan bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurdu; meydana gelen şiddetli patlamalar kilometrelerce öteden duyulurken, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
İsrail, 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile bölgenin kuzeyinde yer alan Cibaliya beldesinin doğusunu hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğusunda bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu ve saldırılar sonucu meydana gelen şiddetli patlamanın Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinden duyulduğu aktarıldı.

İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin Refah ve Han Yunus kentlerinin sahillerine doğru ateş açtığı, aynı zamanda Refah üzerinde İsrail'e ait bir helikopterden de ateş açıldığı paylaşıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti, 1518 kişi yaralandı.

  • Soykırımcı İsrail
  • Gazze Patlamaları
  • Han Yunus Saldırısı
  • Gazze saldırı

