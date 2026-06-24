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Dünya

Katiller meydan okuyor: ABD istese bile yapmayız

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ABD talep etse bile İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirtti.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
Katiller meydan okuyor: ABD istese bile yapmayız
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İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan İsrail güçleri hakkında açıklamada bulundu.

Başkent Tel Aviv'de düzenlenen Muni Expo Fuarı'nda konuşan Katz, ABD talep etse bile İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirterek, "200 bin Lübnanlı, tahliye ettikleri evlerine geri dönmeyecek. Çünkü geçmişte sivil nüfusun da bulunduğu güvenlik bölgelerinde yol kenarına yerleştirilen bombalar ve askerlere yönelik saldırılar yaşandı. Bu nedenle buna izin vermeyeceğiz. Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de yapılan beşinci tur İsrail-Lübnan görüşmelerinin açılış oturumunda, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki topraklardan kısmi şekilde çekilmesi ve "pilot program" olarak adlandırılan bu plan kapsamında bölgedeki İsrail askerlerinin yerini Lübnan ordusunun almasının tartışıldığı belirtilmişti.

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