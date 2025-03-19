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Dünya

Soykırımcı Bakan Ben-Gvir yeniden kabinede

İsrail'de kabine, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
Soykırımcı Bakan Ben-Gvir yeniden kabinede
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başsavcısı Gali-Baharav-Miara'nın Ben-Gvir-in bakan olarak tekrar atanamayacağı yönündeki uyarılarına rağmen Ben -Gvir, bakanlığa geri dönüyor.

İsrail Meclisinde (Knesset) bugün yapılacak oylama ile de Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir'in yanı sıra onunla beraber ayrılan Yitzhak Wasserlauf'un Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu'nun Miras Bakanlığına yeniden dönmesi bekleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını durduran bir ihtiyati tedbir kararı çıkarılması için yapılan başvuruyu reddetmişti.

- ATEŞKES UYGULAMAYA GİRİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamış, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta ise Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden dün yapılan ortak açıklamada ise Ben-Gvir ile partisinin hükümete geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

  • Itamar Ben-Gvir
  • Ulusal Güvenlik Bakanı
  • israil

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