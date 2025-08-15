Soykırımcı bakandan Filistinli liderin hücresine baskın! Son hali yürek burktu

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutulan Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih" Merkez Komitesi üyesi Bergusi'nin hücresine baskın düzenledi.

Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İsrailli Kanal 7, Ben-Gvir'in Bergusi'nin hücresine düzenlediği provokatif baskının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu görüldü.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

FİLİSTİN: MERVAN EL-BERGUSİ'YE HÜCRESİNDE YAPILAN TEHDİT, ORGANİZE DEVLET TERÖRÜDÜR

Filistin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin hücresine düzenlediği baskını ve tehditlerini "eşine az rastlanır bir provokasyon ve organize bir devlet terörü" olarak nitelendirdi.

BERGUSİ'NİN HÜCRESİNE YAPILAN BASKINA TEPKİ GÖSTEREN AİLESİ: İDAMINDAN CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞE EDİYORUZ

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin ailesi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Bergusi'nin hücresine düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Bergusi'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Mervan'ın yüz hatlarındaki değişim, yaşadığı yorgunluk ve açlık karşısında şok olduk. Cezaevindeki sağlık durumundan ve idamından ciddi şekilde endişe ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Bergusi ve diğer tüm Filistinli tutukluların güvenliği için uluslararası kurumlara ve Kızılhaç'a acil müdahale çağrısı yapılarak, uluslararası toplumun tutukluların haklarını koruması ve derhal serbest bırakılmaları için adım atması gerektiği vurgulandı.

FİLİSTİNLİ ESİRLER MEDYA OFİSİ: BEN-GVİR'İN BERGUSİ'YE SALDIRISI İNTİKAMCI ZİHNİYETİ ORTAYA KOYUYOR

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Fetih Hareketi'nin önde gelen isimlerinden ve İsrail'in Remon Hapishanesi'nde tutulan Mervan el-Bergusi'nin hücresine baskın düzenleyerek tehdit etmesini "intikamcı zihniyeti gözler önüne seren bir olay" olarak nitelendirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.41 Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in saldırıları ve insani yardım ile yakıt girişini engelleyen sıkı ablukası altındaki Gazze kentinde yaşanan sağlık krizine dair uyarılarda bulundu

04.19 Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, ülkenin kuzeyinde intihar ettiği bildirildi.

03.48 Hamas'ın da aralarında bulunduğu 7 Filistinli direniş hareketi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve ablukanın kaldırılmasını öncelikli hedef olarak belirlediklerini açıkladı.

03.42 ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn bölgesinde bir araya gelen göstericiler, ellerinde pankartlar ve İsrail güçleri tarafından Gazze'de öldürülen gazetecilerin fotoğraflarını taşıyarak gösteri düzenledi. İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırına düzenlediği doğrudan saldırıda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci için düzenlenen gösteride, İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması, gazetecilere yönelik saldırıların soruşturulması ve Gazze sınırlarının yabancı basına ve yardımlara açılması talep edildi.

02.31 Mısır'daki Ezher Kurumu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna dair yaptığı açıklamaları şiddetle kınadı.

01.59 Suudi Arabistan, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesinin onaylanmasını "şiddetle" kınadı.

00.20 Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir araya gelen gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarını öldüren İsrail'i protesto ederek hayatını kaybeden gazetecileri andı.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 776 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 906 kişi de yaralandı.